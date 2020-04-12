Италия запретит футбольные матчи со зрителями до 2021 года

Правительство Италии запретит проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери, сообщает ТАСС.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. При этом он не исключил варианта, при котором нынешний сезон чемпионата Италии завершится в сентябре-октябре.

| 2020-04-12T16:38:13+00:00 12 апреля 2020, 17:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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