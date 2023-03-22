Правительство Италии в этом году увеличит военные расходы на €800 млн, при том что в настоящее время Рим тратит на эти цели порядка 1,38% ВВП.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета La Stampa.

Издание привело данные обсерватории Milex, согласно которым расходы на оборону в стране возрастут с €25,7 млрд в 2022 году до примерно €26,5 млрд в этом году.

В свою очередь газета la Repubblica уточнила, что планируется увеличить число многофункциональных фрегатов типа FREMM с трех до шести, приобрести еще две подводные лодки, а также два противолодочных самолета. Руководство ВМС Италии обращает внимание на кадровую проблему: на этих судах служат порядка 29,5 тыс. человек, «в то время как необходимо не менее 35 тыс.». Та же проблема касается армии, «численность которой должна увеличиться с 89 тыс. до 110 тыс. солдат».

Кроме того, рассматривается возможность закупки 100 немецких танков серии Leopard 2 и, возможно, «стольких же шведских боевых машин пехоты CV90». В ВВС отметили необходимость увеличить число истребителей F-35 (с 90 до 131 самолета) и Eurofighter.