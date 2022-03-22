В российской ассоциации электронных коммуникаций заявили, что из страны уже уехали 50-70 тысяч айтишников.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Росбалт.

В ассоциации также спрогнозировали отъезд из РФ в апреле еще до 100 тысяч IT-специалистов. При этом отмечается, что сдерживают вторую волну эмиграции только дорогие билеты, дорогое жилье, а также отсутствие финансовой связности и отношение к русским (в условиях войны с Украиной).

СМИ уточняют, что уже уехавшие специалисты в основном отбыли в постсоветские страны.

Накануне сообщалось, что российское минцифры подготовило меры поддержки IT-отрасли — освобождение на три года от налога на прибыль и проверок, отсрочка от призыва в армию, налоговые преференции.