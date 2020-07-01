Истребитель F-16 ВВС США упал на авиабазе в Южной Каролине

Истребитель ВВС США F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина), пилот погиб. Об этом говорится в размещенном в среду на официальной странице авиабазы в Facebook заявлении.

«Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени (06:30 1 июля мск) в пределах базы, — говорится в сообщении. — Самолет в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился один пилот».

Позднее американские военные заявили, что пилот истребителя признан погибшим. Как уточняется, его имя не будет названо в течение 24 часов, пока семья не будет проинформирована о случившемся.

Причины катастрофы устанавливаются.(ТАСС)