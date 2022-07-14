В эти дни начался визит президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока. Традиционно глава Белого Дома первым посетил Израиль. Однако более сложная встреча его ожидает в Саудовской Аравии.

Демпартия США считает кронпринца Мухаммеда Бен Салмана причастным к смерти журналиста Джемаля Хашогги. С другой стороны, в условиях роста цен на нефть и газ, а также и конфликта в Украине Вашингтон вынужден мобилизовать все страны и ресурсы против России. Тут следует отметить просчет гениев политики США, которые успели поссориться со всеми странами Ближнего Востока, даже с такими своими традиционными партнерами, как Саудовская Аравия и натовская Турция.

Куда более страшнее – это выход США из «ядерной сделки» с Ираном, который просто показал, что все договоренности США не имеют смысла, а с учетом того, что в 2024 году есть вероятность победы республиканцев и ухода Джо Байдена, ситуация остается достаточно тяжелой в плане политических и экономических взаимоотношений Вашингтона со странами региона. Все три крупные страны региона — Саудовская Аравия, Турция, Иран по отдельности и по-разному имеют сложные отношения с США. Даже у Израиля все более гладко.

У США сегодня наиболее стабильные отношения с курдами в регионе, которые готовы делать все, что прикажут из Вашингтона, а это заставляет таких непримиримых соседей, как Турция и Иран, действовать сообща.

«Визит президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока направлен на углубление доверия со странами региона, чтобы склонить их на сторону США в глобальном противостоянии, который сейчас имеет место быть. Этот момент будет для США достаточно тяжелым, так как Байден будет вынужден находить какую-то золотую середину между его заявлениями о том, что Мухаммеда бен Салмана нужно наказать, и с теми потребностями, которые сейчас есть у США. Вопрос очень сложный, поэтому тут можно ожидать очень ограниченных договоренностей между американцами и арабами», — сказал в беседе с # эксперт по Ближнему Востоку Василий Кузнецов.

Что касается возможных нефтяных соглашений между США и Саудовской Аравией, то по мнению аналитика, саудиты будут стараться сохранить для себя максимум гибких договоренностей и не брать на себя жестких обязательств.

По мнению эксперта, сейчас возможности США на Ближнем Востоке достаточно ограничены.

«С другой стороны, есть вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в США, и тут велика вероятность того, что в 2024 году демократическое правительство уйдет и республиканцы вернутся, а тут уже возникает вопрос о том, насколько они будут выполнять договоренности, которые были достигнуты при Байдене, учитывая практику последних лет», — добавил он.

Говоря о переговорах между США и Ираном по «ядерной сделке», эксперт сказал, что мотивация у иранской стороны по возобновлению СВПД постепенно снижается.

«После прихода Байдена иранцы надеялись, что стороны договорятся, но потом все это сорвалось. Я думаю, что мотивации у иранской стороны не осталось, поскольку американцы оказались в этой ситуации не договороспособными. Плюс ко всему тут есть фактор выборов 2024 года, и если в Белый дом вернется Трамп и все начнется заново, то тогда какой смысл договариваться. Поэтому СВПД — дело мертвое», — подчеркнул он.

Говоря об отношениях Анкары и Вашингтона, эксперт добавил, что для турков НАТО постепенно превращается в инструмент внешней политики Вашингтона, а для США Турция недостаточно выполняет свои обязательства перед организацией.

«С одной стороны, это открывает новые возможности договариваться с Турцией, а с другой стороны — оказывать на нее дополнительное давление. Поэтому мы видим выделение в размере 300 миллионов долларов помощи сирийским курдам, а это аффилированные группы РПК. С другой стороны, мы видим недовольство Анкары политикой Греции в Эгейском море и поддержкой греков со стороны США», — добавил он.

Говоря о том, что Египет, Саудовская Аравия, Турция, а ранее и Иран собираются стать членами БРИКС, эксперт сказал, что это политическая игра и демонстрация перед Западом своего недовольства.

«Однако, это недовольство наблюдается у стран не только Ближнего Востока, но и других, поэтому данный процесс имеет все шансы превратить БРИКС в серьезный субъект международных отношений», — резюмировал он.