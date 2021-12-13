Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в понедельник принял премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, что стало первой в истории публичной встречей между фактическим правителем Объединенных Арабских Эмиратов и лидером Израиля, сообщает Голос Америки.

Пресс-служба израильского премьер-министра опубликовала фотографии двух лидеров, назвав встречу «исторической». Сообщается также, что принц принял приглашение посетить Израиль. Подтверждения со стороны ОАЭ пока не последовало.

В заявлении государственного информационного агентства WAM говорится, что шейх Мухаммед выразил надежду на «стабильность на Ближнем Востоке» и что визит Беннета «продвинет отношения к более позитивным шагам в интересах народов двух стран и всего региона».

Палестинская администрация выразила сожаление по поводу сближения Израиля и ОАЭ.

Как рассказал посол Израиля в Абу-Даби Амир Хайек, в ходе переговоров обсуждалась ситуация с Ираном. Дипломат отказался уточнить подробности, но сказал в интервью радиостанции Армии обороны Израиля: «Премьер-министр приехал сюда не только для того, чтобы затронуть иранский вопрос».

Газета «Исраэль хайом» сообщила со ссылкой на неназванные официальные источники, что Беннет должен был проинформировать шейха Мухаммеда о разведданных, касающихся вооруженных формирований и беспилотников, поставляемых Ираном в этом регионе.

Хайек сказал, что обсуждаются военные поставки в ОАЭ, хотя источники в израильской промышленности говорят, что предложение о поставках передовых израильских систем противовоздушной обороны озвучено пока не было.

Беннет сказал, что поручил своему правительству активизировать усилия по достижению соглашения о свободной торговле с ОАЭ к первому кварталу 2022 года.