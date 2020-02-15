Источник: Турция снабдила боевиков в Сирии своей формой и американскими ЗРК

Военно-дипломатический источник рассказал РИА Новости, что благодаря активности Турции в Идлибской зоне деэскалации в руки террористов попадает много оружия.

В частности, из-за турецких поставок техники у боевиков запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» появились американские переносные зенитно-ракетные комплексы, имеющиеся на вооружении у Анкары.

Как рассказал источник, это вызывает тревогу —  у боевиков оказывается много оружия и техники, которые наверняка будут использоваться.

Обстановка в Идлибе накалилась в начале февраля. Анкара обвинила РФ в несоблюдении договоренностей и начала стягивать войска к границе с Сирией. Министерство обороны РФ опубликовало видео с беспилотника, на котором показано движение колонны турецкой военной техники в Сирию (aif.ru).

| 2020-02-15T19:21:45+00:00 15 февраля 2020, 19:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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