Источник: Турция снабдила боевиков в Сирии своей формой и американскими ЗРК

Военно-дипломатический источник рассказал РИА Новости, что благодаря активности Турции в Идлибской зоне деэскалации в руки террористов попадает много оружия.
В частности, из-за турецких поставок техники у боевиков запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» появились американские переносные зенитно-ракетные комплексы, имеющиеся на вооружении у Анкары.
Как рассказал источник, это вызывает тревогу — у боевиков оказывается много оружия и техники, которые наверняка будут использоваться.
Обстановка в Идлибе накалилась в начале февраля. Анкара обвинила РФ в несоблюдении договоренностей и начала стягивать войска к границе с Сирией. Министерство обороны РФ опубликовало видео с беспилотника, на котором показано движение колонны турецкой военной техники в Сирию (aif.ru).