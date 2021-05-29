Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis в США завершились неудачей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Агентства по противоракетной обороне США.

«Цель испытания заключалась в том, чтобы продемонстрировать возможность корабля (оснащенного системой) Aegis обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности», — говорится в сообщении.

Однако цель перехвата с помощью двух противоракет Standard Missile 6 (SM-6) не была достигнута, отметили в ведомстве.