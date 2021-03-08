Испанское СМИ заявило о новой угрозе для Европы

Пандемия и вынужденная самоизоляция в Испании и в ряде других европейских стран привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais.
Так, по данным газеты, в Испании уровень рождаемости в декабре и январе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 22,6 процента.
«Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало, чтобы сделать точный прогноз на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным», — цитирует El Pais директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.(РИА Новости)