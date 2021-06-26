Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило правительство страны на официальном сайте.

Ограничительные меры ввели в марте прошлого года. Сейчас уже 87 процентов взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью, говорится в публикации.

С этого воскресенья жители Исландии больше не обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, там отменили требование носить защитные маски и ограничения на собрания.