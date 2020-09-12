Искусство гробить деньги и создавать лидеров

Можно было бы об этом не упоминать, но фейк насчет переговоров Варшавы и Берлина вызвал вполне понятные обсуждения уровня профессионализма белорусских и российских спецслужб или пропагандистов. Что в общем-то одно и тоже.

Вообще с профессионализмом этих самых спецслужб что-то очень плохо. Вспомним провал с делом Скрипалей, потом ряд других и теперь с отравлением Навального. И вот мы имеем очередную иллюстрацию того, что с пропагандой у Москвы и Минска тоже что-то неважно.

Победившая на выборах в Беларуси Светлана Тихановская, профессионально, отметим это обстоятельство, владеющая английским языком отметила неправильный перевод выражения completely nuts из упомянутого фейка. Совсем не означающее крепкий орешек, как перевели его в расшифровке этого разговора, а как раз полностью чокнутый. Может их подвело русское название Крепкий орешек американского кинофильма Die Hard. Один из вариантов дословного перевода Быть живучим.

Возвращаясь к вопросу о профессионализме сделаем определенное замечание по поводу газопровода «Северный поток-2». Сам по себе этот проект не имел с российской стороны никакой коммерческой ценности. Не было в нем никакой необходимости, кроме острого желания Кремля как-то наказать Украину, а с ней и Польшу, через территорию которых проходят трассы поставок газа в Германию из России.

Для реализации этой навязчивой идеи, как потом оказалось, угробили более $100 млрд, это — от 6,5 до 7,6 трлн руб., что составляет примерно 30% доходов федерального бюджета. И вот теперь, Германия, которая до последнего времени пыталась отстоять проект, в связи с делом Навального серьезно заколебалась. В Москве начали осознавать, что в ближайшей перспективе газопровод достроить не получится. Отсюда разговоры, пока в Государственной думе, о возможности России полностью обеспечить Европу газом и без «Северного потока-2». И снова вопрос — зачем было огород городить и выбрасывать на ветер огромные средства.

Белорусские проблемы Москвы тесно связаны не только с газопроводом, а со всем комплексом отношений с западными странами. При этом Лукашенко, словно специально усиливает давление на белорусскую оппозицию. Он своими действиями способствует переходу протестов в новое качество.

Уже много раз говорилось и писалось, что протесты в Беларуси не имеют лидеров. Данная и многократно повторяемая форма исчерпала себя. Обе стороны остановились на развилке в ожидании дальнейших ходов. И они последовали.

Политика и дипломатия — это не только искусство возможного, но и искусство не создавать себе врагов на ровном месте. Похоже, что в истерическом состоянии Лукашенко принял решение нанести оппозиции сокрушительный удар в виде высылки за границу или ареста членов Координационного совета. По большей части этот план удалось реализовать, но как всегда все учесть невозможно и что-то пошло не так.

Именно это произошло с Марией Колосниковой. Видимо в окружении Лукашенко не сомневались, что им будет легко справиться с женщиной, которую в компании еще двух ее сотрудников думали вытолкнуть в Украину. Заодно потом обвинить Киев в пособничестве подрывным элементам, которых он укрывает.

И вот вроде бы физически слабая женщина бесстрашно рвет свой загранпаспорт и тем самым делает невозможной свою депортацию в Украину. Видимо вдохновители этой операции подобного не ожидали, иначе бы изготовили ей новый паспорт за 15 минут и все-таки вытолкали из страны. Растерянность продолжалась несколько часов, пока Колесникову не привезли в Минск и не задержали. За это время белорусский протест получил своего лидера. Пусть она в заключении, но она есть, и ее лидерство признают в стране и за ее рубежами.

Возможно, в Москве кто-то и аплодирует действиям Лукашенко, считая его сильным деятелем, но на самом деле он создал Путину большую проблему. Явно идет дело к тому, что после визита белорусского пока президента в Москву будет согласован порядок действий по аншлюсу Беларуси. Пусть и в относительно мягком варианте. По крайней мере, на первых порах.

Можно не сомневаться, что это будет негативно встречено как в Беларуси, так и за ее пределами. И добавит очков тем на Западе, в первую очередь в Германии, кто выступает за более жесткие санкции против Минска и Москвы.

До ноября США будут заняты своими делами, но Трамп просто вынужден будет показать себя твердым на московском направлении и что-то предпринять.

Здесь возможна развилка.

Первая. На данном этапе в Москве договорятся только о более тесной экономической интеграции и предоставят Беларуси дополнительные кредиты, так как проблемы в ее народном хозяйстве нарастают как снежный ком, а белорусский рубль дешевеет на глазах. Под фанфары о братстве этим ограничатся, и Лукашенко по возвращении в Минск начнет готовить уход на своих условиях с учетом московских интересов.

Вторая. Подписывается всеобъемлющая интеграция экономическая, финансовая с единым эмиссионным центром, единой границей и таможенным пространством. Беларусь теряет свою независимость, но формально ей остается флаг и герб. Путин добивается своей цели и предъявляет народу российскому свой успех в собирании братских земель.

По большому счету первая развилка есть фактически вторая, но растянутая во времени. При любом варианте белорусский народ не согласится с потерей независимости и будет этому активно противостоять.

Вот снова вопрос о лидерах. Протестующие теряют терпение. Еще один-два марша, очередные аресты и задержания и среди них точно будут расти радикальные настроения. Если режим ответит на них жесткими мерами, то и ответ будет такой же. Мирный народ очень скоро вспомнит свое партизанское прошлое. К тому же не все среди силовиков готовы воевать с населением. Ведь они живут среди него.

И тут дилемма снова возникнет перед Путиным. В случае радикализации протестов силовики Лукашенко точно не справятся. Придется им помогать и направлять российский контингент. Так начнется в глазах белорусских граждан иностранное вторжение. Какой будет ответ, гадать не приходится.

Международные последствия будут еще хуже. С Германией уже понятно, Берлин занимает все более жесткую позицию, вслед за ним движется и Париж. К тому же Франция начинает активничать на Ближнем Востоке в Ливане, где многие до сих пор знают французский язык и ностальгируют по временам французского мандата, и не против того, чтобы войти в Сирию, пока на дипломатическом уровне. Здесь она сталкивается с Россией и это не добавляет тепла в отношения Парижа и Москвы.

Похоже, что в Кремле возобладала милитаристская башня и следует ожидать дальнейшего обострения на грани военного.

Если принять такую точку зрения, то нас ожидает обострения во всех конфликтах, которые поддерживает Москва. От молдавского Приднестровья, до Донбасса и Нагорного Карабаха. Именно таким образом будут давать ответ Западу. Параллельно начнутся выступления леваков и крайне правых в Германии, Италии и Франции. И к подобным проискам Кремля следует быть готовыми.

Что же может остановить такое развитие событий. Как ни странно покажется, но это расширение западных санкций и их широкий спектр. От прекращения импорта нефти и газа или его серьезного уменьшения до секвестра в западных банках средств российских олигархов, их недвижимости и собственности.

Это лишит Москву финансовых ресурсов и уменьшит ее милитаристский раж.