Иранский ученый-ядерщик был убит с помощью специального орудия

Иранский ученый-ядерщик, убитый под Тегераном в ноябре, был ликвидирован с помощью орудия весом в тонну, которое было по частям тайно доставлено в страну израильской разведкой «Моссад».

Об этом сообщил британский еженедельник Jewish Chronicle.

Ссылаясь на источники в разведке, издание сообщило, что группа из более 20 агентов, включая граждан Израиля и Ирана, устроила засаду на ученого Мохсена Фахризаде, после слежки за ним в течение восьми месяцев.

Reuters не смог независимо подтвердить эту информацию, опубликованную на сайте лондонского еженедельника.

Не вдаваясь в детали относительно ее источника, старейшая еврейская газета в мире сообщила, что «Моссад» установил автоматическое орудие в пикапе Nissan.

«Уникальное оружие, управляемое дистанционно агентами на месте, наблюдавшими за целью, было таким тяжелым, потому что включало бомбу, уничтожившую улики после убийства», – отмечается в публикации.

По данным Jewish Chronicle, Израиль совершил атаку самостоятельно, «без американского вмешательства», но официальные лица США были в некоторой форме уведомлены об этом заранее. (Голос Америки)