Иранский чиновник заявил о посещении канадскими экспертами места крушения Boeing

Канадские эксперты после встречи с иранскими коллегами посетили место крушения украинского самолета, сбитого по ошибке ВС Ирана. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

«Канадские специалисты сегодня после проведения трехсторонней встречи экспертов из Ирана, Украины и Канады посетили место крушения украинского самолета», — цитирует его агентство ISNA. Джафарзаде добавил, что «Организация гражданской авиации Ирана приветствует участие делегаций из других стран в расследовании происшествия».

По его словам, «прибытие канадских специалистов позволило провести первую трехстороннюю встречу».(ТАСС)