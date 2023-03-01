Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения, действовавший при университете города Тебриз (Южный Азербайджан).

Как сообщает #, об этом было объявлено на странице центра в социальной сети.

Согласно информации, правящий режим прекратил деятельность Центра и усилил давление на его членов.

Было подчеркнуто, что два члена центра — Хади Гейдари Азад и Ибрагим Ахмедпур — были арестованы 27 февраля.

Иранский режим и ранее преследовал членов этого центра. Несколько лет назад студентка факультета сельского хозяйства и земледелия Тебризского университета Афсана Токир была арестована и подвергнута пыткам.

Отметим, что в Азербайджане действует Культурный центр посольства Ирана, а также ряд ирановедческих центров.