Иран завершил процедуру закупки российских истребителей Су-35. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB со ссылкой на постоянное представительство Ирана в ООН.

«Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей, и Россия дала положительный ответ на этот запрос», – говорится в сообщении. Постпредство не сообщило об условиях контракта, о том, когда он был заключён и сколько боевых самолётов будет поставлено. Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на иранские СМИ пишет, что речь может идти о 24 истребителях. Такое же число ранее называл израильский 12-й канал: по его данным, речь идёт о боевых машинах, которые изначально предполагалось продать Египту.

Reuters отмечает, что у Ирана на вооружении сейчас имеется лишь несколько десятков боевых самолётов, причём основу ВВС по-прежнему составляют американские самолёты, поставленные ещё до исламской революции 1979 года. Есть на вооружении у Ирана также самолёты советского и российского производства – прежде всего МиГ-29 и Су-24. В случае их поставки Су-35 станут наиболее современными самолётами на вооружении Ирана. Иранские СМИ утверждают, что российский истребитель «является одним из самых мощных истребителей четвёртого и более поколения в мире». Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе.

IRIB сообщает, что Иран после снятия со страны санкций ООН, запрещавших поставку Тегерану вооружений, вел переговоры о закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами. О том, что договорённости были достигнуты с Россией, в январе нынешнего года в интервью агентству «Тасним» заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности Шахриар Хейдари. Он тогда говорил, что поставка истребителей может состояться уже весной. (svoboda.org)