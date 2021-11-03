Военно-морские силы Ирана в среду предотвратили захват Соединенными Штатами танкера с нефтью в Оманском заливе, передает иранское агентство Tasnim.
«Своевременными и авторитетными действиями, флот ВМС КСИР предотвратил пиратскую атаку и попытку украсть иранскую нефть Соединенными Штатами… В ходе этой акции Соединенные Штаты захватили танкер, перевозивший иранскую экспортную нефть в водах Оманского моря, перенаправили его на другой танкер и направили его в неизвестном направлении… ВМС КСИР своевременно перехватили этот танкер и направили его в территориальные воды Ирана», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что американская армия преследовала танкер с использованием нескольких вертолетов и кораблей.