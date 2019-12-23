Иран заявил о готовности к любому развитию ситуации вокруг СВПД

Иран готов к любым сценариям развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в случае задействования европейскими странами механизма, который может привести к восстановлению санкций против Тегерана, заявил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.

По его словам, Иран по-прежнему заинтересован в сохранении ядерной сделки и позиция в этом вопросе не изменилась. «Мы призываем стороны сделки выполнять свои обязательства в полной мере», — сказал Рабии, напомнив, что Иран может вернуться к реализации своих обязанностей, от которых он ранее отказался.