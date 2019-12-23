Иран заявил о готовности к любому развитию ситуации вокруг СВПД

Иран готов к любым сценариям развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в случае задействования европейскими странами механизма, который может привести к восстановлению санкций против Тегерана, заявил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.
По его словам, Иран по-прежнему заинтересован в сохранении ядерной сделки и позиция в этом вопросе не изменилась. «Мы призываем стороны сделки выполнять свои обязательства в полной мере», — сказал Рабии, напомнив, что Иран может вернуться к реализации своих обязанностей, от которых он ранее отказался.
Говоря об «угрозах» со стороны европейских стран задействовать механизм решения споров в ядерной сделке, который может привести к восстановлению санкций против Ирана, он заявил: «Мы готовы к любому сценарию».(РИА Новости)
| 2019-12-23T15:31:26+00:00 23 декабря 2019, 18:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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