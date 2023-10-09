7 октября палестинская группировка ХАМАС начала операцию против Израиля, которая на начальном этапе принесла им большой успех. Как отмечают абсолютно все эксперты и аналитики, по масштабам и успеху ее можно сравнить только с войной «Судного дня».

Однако удивление вызвало и то, что сразу после начала войны, ливанская проиранская организация «Хезболла» объявила о присоединении к операции и также начала обстрел приграничных военных частей Израиля. Другой вопрос, в готовности израильской армии и обороны к таким действиям. О том, как это все обернется для региона и мира, рассказал в интервью # израильский политолог Юрий Бочаров.

— «Хезболла» уже подключилась к операции ХАМАС. Ожидаете ли вы открытое участие и Ирана?

— Пока лишь были небольшие провокации с обстрелами на северной границе Израиля. Туда переброшена часть войск, и идет эвакуация приграничных поселений, но боевых действий нет.

Согласно The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве ХАМАСа и «Хезболлы» сообщается, что иранские спецслужбы из «Корпуса стражей исламской революции» принимали участие в планировании атаки на Израиль с одновременным прорывом границы и массированным ракетным обстрелом израильской территории. Планирование операции началось в августе при содействии иранских спецслужб. В прошлый понедельник, 2 октября, на встрече в Бейруте был дан окончательный «зеленый свет», согласованы детали операции, включая время ее начала (раннее утро 7 октября, в период еврейского праздника Симхат Тора).

Пока же иранская делегация в ООН выступила с заявлением, в котором говорится: «Решительные действия палестинцев представляют собой вполне законную реакцию на семь десятилетий оккупации и ужасных преступлений нелегитимного сионистского режима. Мы безоговорочно поддерживаем Палестину. Однако мы не участвуем в ее ответных действиях, осуществляемых только самой Палестиной». Хотя мы все понимаем, что это лишь слова, прикрывающие реальные цели Ирана по уничтожению государства Израиль.

— Может ли ситуация выйти из-под контроля, и возможна ли глобальная война с ударом Израиля по Ирану?

— Ситуация пока очень сложная и трудно прогнозируемая. Хотя в Израиле уже давно рассматривали военную операцию на три фронта и к ней готовились, в том числе и при поддержке американцев, о чем и говорит, направленная сюда флотилия военных кораблей. Однако есть надежда, что мало кто в мире, кроме террористов, готов развязать полномасштабную войну на Ближнем Востоке с абсолютно не прогнозируемым ее результатом. Так что остаётся ждать и молиться, чтобы разум возобладал над эмоциями. Однако в Израиле готовы к любому развитию событий. Готов ли мир к ним? Вот в чем вопрос…