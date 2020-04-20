Иран в десять раз увеличил производство медицинских масок

Иран в десять раз увеличил производство масок в условиях распространения коронавируса, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
Ранее замминистра промышленности и торговли Ирана Хамид Задбум сообщал РИА Новости о запрете на экспорт из Ирана ряда товаров для медицинских целей, в том числе масок и тканей для них, однако не исключил изменения ситуации, как только страна будет в должной степени обеспечена ими.
«Девятнадцатого февраля (когда власти Ирана объявили о распространении коронавируса стране) за день производилось порядка 400 тысяч масок. Я рад объявить, что на сегодняшний день промышленное производство масок в день превысило показатель в четыре миллиона — это не считая масок, которые делают дома и на предприятиях в сельской местности», — сказал Рабии в ходе пресс-конференции, транслировавшейся иранским телевидением.
На прошлой неделе также прошла церемония открытия «крупнейшего в Передней Азии» предприятия по производству масок.(РИА Новости)