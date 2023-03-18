Иран считает, что решение вопросов, связанных с правами женщин и их образованием, является внутренним делом Афганистана. Об этом заявил в субботу посол Ирана в Кабуле Хасан Каземи Куми на встрече с и.о. министра поощрения добродетели и предотвращения порока Мохаммадом Халедом Ханафи, передает ТАСС.

«Вопросы образования и прав женщин является внутренним делом вашей страны и будут решены должным образом», — цитирует дипломата пресс-служба Министерства в правительстве, сформированном движением «Талибан». Согласно сообщению, опубликованному в Twitter ведомства, посол отметил, что Тегеран не вмешивается во внутренние дела других стран.

Ханафи в свою очередь подчеркнул необходимость единства исламских стран, «чтобы противостоять давлению, которое оказывается на них».

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девочек в средних школах, девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны иностранных государств и международных организаций, включая ООН.