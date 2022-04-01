Власти Ирана предложили России меры по обходу санкций США и сотрудничеству в нынешних условиях. Об этом заявил заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими, передает РИА «Новости».

«Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — сказал он.

Ранее Карими сообщил, что Тегеран собирается проводить торговые операции с Москвой в национальных валютах двух стран – рублях и туманах. По его словам, уже есть определенные договоренности с российской стороной.