Иран предостерег США и Израиль от авантюр после убийства физика-ядерщика

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран предостерегает США и Израиль от любых авантюр в связи с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом пишет РИА «Новости».

«Предостерегая против любых авантюрных мер со стороны Соединенных Штатов и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации США», — указал Тахт-Раванчи в своем письме, адресованном генсеку ООН и председателю Совета Безопасности.

В своем послании дипломат отметил, что Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и собственных интересов.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в убийстве прослеживается израильский след. «Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля показывает отчаянную воинственность преступников»,— написал он в Twitter. Он призвал международное сообщество, в особенности ЕС, отказаться от двойных стандартов и осудить «акт государственного терроризма». Ранее «Моссад» предпринимал попытку совершить покушение на Мохсена Фахризаде.