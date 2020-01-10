Иран предоставит Украине доступ к данным для расследования крушения Boeing

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал предоставить Украине доступ к данным, необходимым для расследования крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте украинского лидера.

В ходе телефонных переговоров Зеленский выразил надежду на содействие Ирана при расследовании обстоятельств катастрофы, а также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана при крушении самолета.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.(Газета.Ru)