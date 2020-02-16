Иран отказался вести переговоры с США под давлением

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
«Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы «5+1″ вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет», — сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.
Он также коснулся безопасности на Ближнем Востоке, указав, что Тегеран заинтересован в стабильном регионе, для чего официально предложил «Ормузскую мирную инициативу». По его словам, безопасность в регионе невозможно обеспечить без Ирана.
В то же время в Иране исключали возможность двусторонней встречи с представителями США, однако указывали, что встреча в прежнем формате возможна, но США стоит снять санкции с Ирана.(РИА Новости)
| 2020-02-16T20:42:02+00:00 16 февраля 2020, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss