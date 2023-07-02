Иран не отправит своего нового посла в Швецию из-за оскорбления «Корана».

Об этом сообщает АПА со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Ирана.

Было заявлено, что, несмотря на то, что Иран завершил административные процедуры по отправке нового посла Исламской Республики в Швецию, Министерство иностранных дел пока не отправит нового посла из-за оскорбления «Священного Корана».

Ранее ISNA распространила информацию о том, что недавно назначенный посол Ирана в Швеции встретился с главой МИД перед отъездом. Новый посол занимал различные дипломатические должности в посольствах в Тбилиси и Брюсселе. Он также был послом Ирана в Таджикистане. Отметим, что Иран осудил сожжение «Корана» в Швеции, шведский посол был вызван в МИД.