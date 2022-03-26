Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по совместной разработке газового месторождения Эд-Дурра в Персидском заливе.

Как передает Telegram-канал МИД Ирана, Хатибзаде назвал сделку незаконной, поскольку месторождение является общим для трех стран.

«Газовое месторождение Эд-Дурра является совместным месторождением Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии, а его части расположены в иранско-кувейтских пограничных водах», — подчеркнул он.

Он также отметил, что по международным правилам и процедурам, любые действия по разработке этого месторождения должны осуществляться при координации и сотрудничестве всех трех стран. «Действия Кувейта и Саудовской Аравии незаконны, они не имеют правовых отношений, так как сделка не была одобрена Ираном», — добавил Хатибзаде.

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с властями Кувейта и Саудовской Аравии по разработке месторождения. «Тегеран также оставляет за собой право на разработку газового месторождения Эд-Дурра», — резюмировал представитель МИД Ирана.

Отметим, что заключенная между Кувейтом и Саудовской Аравией сделка предполагает проведение инженерных работ и совместную эксплуатацию месторождения Эд-Дурра, на котором, как ожидается, будут добываться 1 млрд кубфутов (около 28,3 млн кубометров) природного газа и 84 тыс. баррелей газового конденсата в сутки. Полученный газ будет делиться поровну между двумя странами.