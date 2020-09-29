Иран опроверг слухи о переброске через его территорию оружия в Армению

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что через территорию республики в Армению поступает оружие. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, передвижение грузовиков и транзит гражданских товаров между странами продолжаются в прежнем режиме.

«В дополнение к тщательному мониторингу и контролю за перемещением и транзитом товаров в другие страны Иран не разрешает использовать свою территорию для переброски оружия и боеприпасов», — уточнил дипломат.

| 2020-09-29T17:25:34+04:00 29 сентября 2020, 18:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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