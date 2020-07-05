Иран обновил рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Иран зафиксировал новый рекорд по жертвам коронавируса с начала пандемии, за сутки скончались 163 человека, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Прежний антирекорд был установлен 29 июня — тогда скончались 162 человека.
Как передает РИА Новости, в эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2560 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 163 человека.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.