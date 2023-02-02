Азербайджан готов оказать помощь соотечественникам, пострадавшим от землетрясения в Хойе, но Иран не позволяет этого.

Информация об этом поступила в АПА из дипломатических источников.

Согласно информации, Азербайджан готов оказать любую помощь, и для этого есть все ресурсы. Однако Иран не позволяет Азербайджану доставить эту помощь соотечественникам.

Отметим, 18 и 28 января землетрясение произошло в провинции Хой, где проживает абсолютное большинство азербайджанцев Ирана.

В результате землетрясения более тысячи человек получили ранения, 3 человека погибли. Несмотря на то, что с момента стихийного бедствия прошло много времени, правительство Ирана не оказывает никакой помощи нашим соотечественникам. Тысячи семей ночуют на улице в экстремально холодную, снежную погоду. Спрос на палатки, теплую одежду и продукты питания не удовлетворяется, распространяются массовые заболевания. В больницах не хватает медицинского персонала и лекарств. В больницах отказывают в приеме пациентов из-за отсутствия мест и медицинского персонала.

Иранские СМИ отказываются освещать проблемы пострадавших от землетрясения в Хойе.

Согласно заявлению Турецкого Общества Красного Полумесяца, Иран также отказался от предложенной Турцией помощи.