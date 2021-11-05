Количество урана в Иране, обогащенного до 60%, достигло 25 кг. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«На сегодняшний момент мы произвели 25 кг урана, обогащенного до 60%. Таких возможностей нет ни у одной страны, за исключением государств, которые обладают ядерным оружием», — цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB.

Чиновник добавил, что, «согласно закону (о наращивании темпов обогащения урана, принятому в декабре 2020 года — прим. ТАСС), от ОАЭИ требовалось произвести 120 кг обогащенного до 20% урана». «В то же время сегодня мы произвели уже больше 210 кг», — отметил он.