Иранская сторона на возобновляющихся переговорах по ядерной сделке (СВПД) намерена поднять вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти.

Oб этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Министр заявил, что на переговорах «нужно добиться ситуации, при которой Иран сможет легко и беспрепятственно продавать свою нефть, а доходы поступали бы на иранские банковские счета».

Абдоллахиан подчеркнул, что Иран в случае возвращения в СВПД «рассчитывает получить полные уступки в сфере экономики в соответствии со сделкой».

«Гарантии и механизм верификации — фигурируют в числе тем, на которых мы делаем упор», — добавил он.

Ожидается, что переговоры по СВПД возобновятся 27 декабря вечером в австрийской столице.(interfax.ru)