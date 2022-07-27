Иран и Россия достигли договоренности в связи с системой, которая заменит SWIFT.

Как сообщает «Коммерсантъ», в интервью «Спутник» заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари заявил, что стороны достигли договоренности о замене SWIFT.

Касаясь последнего визита главы иранского Центробанка в Россию и предложения сторон о создании подобной SWIFT системы, он сказал, что одно предложение поступило от Ирана, а другое — от России: «В настоящее время мы планируем таким образом осуществлять нашу валютную торговлю, используя комбинацию этих двух предложений».