Иракские власти задержали в городе Аль-Каим на иракско-сирийской границе грузовик с тремя миллионами таблеток каптагона. Об этом сообщает The National.

Каптагон — стимулятор амфетаминового ряда, который известен как «наркотик джихада» из-за популярности у боевиков исламистских движений. Отмечается, что таблетки были спрятаны в ящиках из-под яблок, которые перевозили в грузовике-рефрижераторе.

По данным издания, Аль-Каим является «оплотом поддерживаемых Ираном иракских ополченцев, которые также контролируют город Альбу-Камаль на сирийской стороне границы, используя этот район для хранения и перемещения оружия».

«В последние годы Сирия превратилась в крупный центр производства нелегального синтетического наркотика, при этом злоупотребление каптагоном становится растущей проблемой во всем регионе», — говорится в публикации.