Власти Ирака опасаются, что страна может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за засушливого сезона и экономических последствий кризиса вокруг Украины. Об этом в понедельник сообщил телеканал As Sumaria.

По данным телеканала, в результате засухи производство сельскохозяйственной продукции в текущем сезоне сократилось на 50%, что вынуждает правительство увеличивать стратегические запасы пшеницы и ячменя, которые резко выросли в цене из-за ситуации на Украине.

Несмотря на заявления министерства сельского хозяйства о том, что Ирак преодолел зависимость от импорта пшеницы, ее стоимость на внутреннем рынке значительно выросла. Это свою очередь приведет к сокращению посевных площадей в следующем году и еще большему подорожанию продовольствия.

При этом телеканал отмечает, что местные фермеры жалуются на отсутствие государственной поддержки, без которой в сложившихся условиях они не могут удержать операционные расходы на приемлемом для себя уровне. Так, цена на ячмень, который является основной составляющей для кормовой базы, выросла с 300 тыс. динаров (около $205) до 700 тыс. динаров (около $480). Кроме того, ситуация усугубляется существенным ростом цен на минеральные удобрения.