Вырез под фронтальную камеру и Face ID в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max не будет разделен на два элемента. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на источники.

Так, вместо двойного i-образного выреза, в котором слева бы располагалось широкое отверстие под Face ID, а справа круглое для селфи-камеры, будет использоваться один продолговатый. При этом физически вырезы будут разделены, однако Apple отключит пиксели между ними, чтобы не отвлекать пользователей от просмотра контента на экране.

Источник MacRumors также отметил, что Apple намерена визуально расширить затемнение вокруг области выреза для размещения контента. Например, сделать эту область немного шире, чтобы размещать по сторонам от выреза системные значки. Также Apple думает расширять вырез до закругленного квадрата при получении уведомлений.

Презентация линейки смартфонов iPhone 14 и других новинок Apple назначена на 7 сентября. (gazeta.ru)