44-дневная война в Карабахе привела к увеличению численности инвалидов в стране. На страницах # мы часто публиковали материалы, в которых инвалиды войны жаловались на то, что им самим приходится покупать себе лекарства (https://zerkalo.az/zashhitil-otechestvo-sam-kupi-sebe-lekarstvo-zakon-o-statuse-voennosluzhashhih-vse-eshhe-zhdet-izmenenij/ , https://zerkalo.az/zashhitniki-otechestva-vynuzhdeny-sami-pokupat-sebe-lekarstva-zakon-o-statuse-voennosluzhashhih-nuzhdaetsya-v-izmeneniyah/).

Представители власти объясняли это тем, что законодательство страны не подразумевает бесплатного обеспечения инвалидов войны лекарствами.

Хотим напомнить, что депутаты Милли Меджлиса очень часто выступают на страницах СМИ с патриотическими призывами.

Мы решили выяснить, собираются ли они поднять этот вопрос и внести изменения в законодательство, которое позволило бы инвалидам войны иметь право на получение бесплатных лекарств.

В беседе с нами депутат Милли Меджлиса от партии Ени Азербайджан Малахат Гасанова к нашему удивлению отметила, что государство полностью обеспечивает инвалидов войны лекарствами.

А по словам заместителя председателя Общественного объединения защиты прав инвалидов Карабахской войны и семей шахидов Таира Мамедова, это не совсем так.

«Я являюсь инвалидом II группы. Во время нахождения в больнице во время получения стационарного лечения меня действительно бесплатно обеспечивают лекарствами. Но вне больницы мне приходится самому покупать лекарства», — заявил он.

По мнению депутата Милли Меджлиса Низами Джафарова, невозможно на законодательном уровне полностью решить проблему обеспечения лекарствами инвалидов Карабахской войны. «Некоторые лекарства могут стоить очень дорого, и для этого придется обратиться к бюджету страны. Нигде в мире вопрос обеспечения лекарствами инвалидов войны не решается на законодательном уровне», — считает Низами Джафаров.

Другой депутат, лидер партии «Великое созидание» Фазиль Газанфароглу считает необходимым принятие специального закона, предоставляющего инвалидам войны право на обеспечение лекарствами за счет государства. «Я готов выступить в парламенте с законодательной инициативой относительно обеспечения лекарствами инвалидов войны», — пообещал Фазиль Газанфароглу.

«Обещанного три года ждут» — говорится в известной пословице. Мы обязательно сообщим читателям о том, выполнил ли депутат свое обещание или нет. И попытаемся все-таки найти ответ на вопрос: почему депутаты не поднимают этот вопрос в стенах парламента.