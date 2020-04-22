«Интер» опроверг слова Лукаку о наличии симптомов коронавируса у 23 игроков

Миланский «Интер» опроверг информацию о проблемах со здоровьем у большинства футболистов клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее нападающий команды Ромелу Лукаку заявил, что в январе 2020 года 23 футболиста испытывали симптомы коронавирусной инфекции.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источник в клубе, недомогание было у Стефана де Врея, Милана Шкриньяра, Данило Д’Амброзио и Алессандро Бастони. Остальные игроки, не принимавшие участие в матчах, восстанавливались после повреждений.

Руководство «Интера» осталось недовольно словами Лукаку. Позже игрок принес извинения за свое заявление.(Газета.Ru)