Российские военные на ЗАЭС, до сих пор не пустили инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на крыши энергоблоков временно оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции.

В своем заявлении МАГАТЭ сообщает, что инспекторам «еще не предоставили запрошенный доступ на крыши реакторов и их машинные залы, включая блоки 3 и 4, представляющие особый интерес. Агентство продолжает запрашивать такой доступ».

По данным агентства, в машинных залах энергоблоков № 1, 2 и 4 эксперты видели грузовики. Однако видимых следов взрывчатых веществ или мин они так и не обнаружили. (УНИАН)