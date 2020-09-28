Иностранные военные атташе и представители международных организаций в нашей стране были проинформированы об оперативной ситуации на фронте

28-го сентября со стороны Министерства Обороны была предоставлена информация военным атташе, аккредитованным в Азербайджанской Республике, а также представителям международных организаций (Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Международный Комитет Красного Креста) об агрессии Армении против Азербайджана, ситуации, сложившейся на линии фронта, контрмерах наших войск и оперативной ситуации в целом, сообщает пресс-служба ведомства.
Была предоставлена обзорная информация о потерях противника, освобожденных территориях и высотах, а также дезинформации и провокационной деятельности врага.

| 2020-09-28T12:47:18+04:00 28 сентября 2020, 13:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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