Иностранные военные атташе и представители международных организаций в нашей стране были проинформированы об оперативной ситуации на фронте

28-го сентября со стороны Министерства Обороны была предоставлена информация военным атташе, аккредитованным в Азербайджанской Республике, а также представителям международных организаций (Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Международный Комитет Красного Креста) об агрессии Армении против Азербайджана, ситуации, сложившейся на линии фронта, контрмерах наших войск и оперативной ситуации в целом, сообщает пресс-служба ведомства.

Была предоставлена обзорная информация о потерях противника, освобожденных территориях и высотах, а также дезинформации и провокационной деятельности врага.