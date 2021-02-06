Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан

«В соответствии с инструкциями президента Азербайджана Ильхама Алиева мы вместе с послами, военными атташе и руководителями представительств международных организаций в Азербайджане выехали в освобожденные от оккупации Джебраильский и Зангиланский районы». Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

Отметим, что по указанию президента Ильхама Алиева организуются визиты послов, военных атташе и руководителей представительств международных организаций в Азербайджане на земли, освобожденные от оккупации Армении.

Цель визита — показать дипломатам совершенный армянской стороной вандализм на этих территориях.