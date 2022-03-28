Иностранные дипломаты начинают возвращаться в столицу Украины.

Как сообщает # cо ссылкой на УНИАН, Словения отправила в Киев временно поверенного в делах Республики Словения в Украине Боштяна Лесяка.

Об этом посольство сообщило на своей странице в Twitter.

«Город пуст, вдали слышны сигналы тревоги и взрывы. В остальном, жизнь тех, кто остался в столице, идет нормально», — рассказал Лесяк по прибытии в Киев.

Неделю назад премьер-министр Словении Янез Янши анонсировал, что страна решила в ближайшее время вернуть своих дипломатов в столицу Украины. Словенские власти призвали и другие страны ЕС взять пример.