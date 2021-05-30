Началась поездка в город Агдам иностранных блогеров, приехавших в Азербайджан в рамках проекта «Show Me Azərbaijan».

Как сообщает карабахское бюро АПА, поездка осуществляется при поддержке находящегося в Баку Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Цель проекта – довести до мировой общественности информацию о нынешнем положении дел на деоккупированных территориях, тяжелых последствиях агрессии, совершенных Арменией массовых разрушениях и преступлениях против человечности. В проекте «Show Me Azərbaijan» участвуют участвуют 12 блогеров из 8 стран, включая Северную Америку и Евразию.