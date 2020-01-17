Иньеста: «Тандем с Чави? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», поделился мыслями о возможном начале тренерской карьеры и воссоединении с экс-партнером по каталонскому клубу Чави Эрнандесом, в настоящее время возглавляющим «Аль-Садд».

— Тандем Чави-Иньеста? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно. Я не говорил, что хотел бы работать с конкретной командой, но мне нравится идея начать тренерскую карьеру через какое-то время.

— Сейчас я чувствую себя отлично и полон энергии. Я наслаждался прошлым сезоном и думаю, что в дальнейшем продолжение моей карьеры будет вопросом каждого последующего года. В данный момент я полон желания тренироваться, играть и веселиться. Я все еще мотивирован. Это самое важное. Я полностью доволен тем, как складываются мои дела, — цитирует Иньесту Mundo Deportivo со ссылкой на передачу «El Partidazo de COPE». (championat.com)