Иньеста отказал трем клубам из МЛС

По информации Mundo Deportivo, хавбек «Виссел Кобе» Андрес Иньеста попал в сферу интересов клубов из МЛС. Названия команд не сообщаются, однако известно, что 35-летний испанец отказался от перехода, так как намерен отработать полностью свой контракт в Японии, который заканчивается через 2 года.

Напомним, что «Эстудиантес» вел переговоры с Иньестой, однако игрок так же отказался от перехода.

В текущем сезоне на счету испанца 6 голов и 6 результативных передач в 23 матчах чемпионата Японии.

(footballhd.ru)
| 2019-12-28T22:46:10+00:00 29 декабря 2019, 04:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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