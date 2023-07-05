Индия решила не подписывать Стратегию экономического развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на период до 2030 года из-за большого числа отсылок в документе к политическим инициативам КНР, таким как Глобальная инициатива развития.

Как передает ТАСС, об этом в среду сообщил информационный портал The Wire.

Во вторник в онлайн-формате прошло заседание Совета глав государств ШОС. По его итогам было принято несколько документов, в том числе Нью-Делийская декларация. Как обращает внимание The Wire, в итоговой декларации говорится, что страны — члены объединения «считают важным обеспечить реализацию принятой заинтересованными государствами Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года». Какие именно страны приняли стратегию, не уточняется, она сама при этом не была опубликована.

Портал отмечает, что Индия практически отказалась согласовывать документ, потому что окончательный вариант текста содержал слишком много отсылок к «китайским дипломатическим инициативам и политическим идеям, которые отражали важнейшие для председателя КНР Си Цзиньпина политические проекты, такие как Глобальная инициатива развития».

Как сообщалось ранее, Индии также в очередной раз не оказалось в списке стран ШОС, которые в итоговой декларации заявили о поддержке китайской инициативы «Один пояс — один путь». Индия регулярно критикует этот китайский проект, в частности из-за того, что один из его элементов — Китайско-пакистанский экономический коридор — проходит через контролируемую Пакистаном часть региона Джамму и Кашмир, который Нью-Дели считает своей территорией.

На прошедшем во вторник саммите ШОС было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран — участниц объединения. Республика стала девятым членом организации, ведущей свою историю с 2001 года. Кроме того, Беларусь подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к организации.