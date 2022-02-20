Сухопутные войска Индии начали использовать беспилотные летательные аппараты для доставки вакцины против коронавирусной инфекции в отдаленные гарнизоны, расквартированные в горной и труднодоступной местности. Как сообщает в воскресенье информационное агентство ANI, первая такая доставка была осуществлена в минувшую субботу.

Препараты были доставлены по воздуху в несколько подразделений в горных районах северной союзной территории Джамму и Кашмир. В основном это были препараты для ревакцинации военнослужащих. В настоящее время в горных районах Индии лежит снег и добраться до удаленных подразделений по земле непросто.

На видеоролике, размещенном на странице агентства в Twitter, показано, как к мультикоптеру прикрепляют пакет с препаратами и затем аппарат сбрасывает этот пакет в заданной точке. Как сообщает агентство, вакцины упакованы таким образом, чтобы гарантировать целостность препаратов во время доставки.