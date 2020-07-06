Индия и Китай договорились о разведении войск на линии соприкосновения

«Стороны приветствовали прогресс, достигнутый на встречах военных и дипломатов, согласились поддерживать диалог и консультации, а также выполнять на практике все договоренности, достигнутые между командующими пограничных войск двух стран, как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон», — говорится в опубликованном сообщении.