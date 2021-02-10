Импортированная из Ирана соль оказалась непригодной для употребления

Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) провели осмотр 49,8 тонн соляной продукции, импортированной из Ирана в Азербайджан физическим лицом Искендеровым Забилом Мирза оглу.

Как сообщили АПА в АПБА, образцы продукции были переданы в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности Азербайджана. В результате проведенных экспертиз было установлено, что массовая доля йода в соляной продукции не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.

Агентство приняло решение, что продукция непригодна для употребления, и не разрешило продажу партии товара. В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

| 2021-02-10T16:08:41+04:00 10 февраля 2021, 17:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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