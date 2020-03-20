Иммунолог обвинил матч Лиги чемпионов в распространении коронавируса

Франческо Ле Фош, профессор ревматологии биомедицинских наук в Университете Ла Сапиенца (Рим), выразил мнение, что эпидемия коронавируса в городе Бергамо связана с недавним матчем плей-офф Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия».

— Прошел месяц с той игры. Собрание тысяч людей в двух сантиметрах друг от друга, проявления эйфории, крики, объятья. Возможно, все это способствовало репликации вируса. Я имею в виду высокоскоростное изгнание крупных вирусных частиц из верхних дыхательных путей, рта и носа. Мы говорим о коллективном акценте.

— Этот вирус будет продолжать распространяться. Есть тенденции роста во Франции, Германии, Испании и Англии. Поведение человека изменило среду обитания и, следовательно, адаптационные возможности вирусов. Вирус, если у него нет клеток для репликации, умирает. В условиях измененной среды обитания вирусные частицы ищут наиболее благоприятную среду. Это способствует скачку видов, — сказал Ле Фош.

Напомним, Италия остается лидером в Европе по количеству зараженных коронавирусом. (sports.ru)