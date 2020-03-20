Иммунолог обвинил матч Лиги чемпионов в распространении коронавируса

Франческо Ле Фош, профессор ревматологии биомедицинских наук в Университете Ла Сапиенца (Рим), выразил мнение, что эпидемия коронавируса в городе Бергамо связана с недавним матчем плей-офф Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия».

— Прошел месяц с той игры. Собрание тысяч людей в двух сантиметрах друг от друга, проявления эйфории, крики, объятья. Возможно, все это способствовало репликации вируса. Я имею в виду высокоскоростное изгнание крупных вирусных частиц из верхних дыхательных путей, рта и носа. Мы говорим о коллективном акценте.

— Этот вирус будет продолжать распространяться. Есть тенденции роста во Франции, Германии, Испании и Англии. Поведение человека изменило среду обитания и, следовательно, адаптационные возможности вирусов. Вирус, если у него нет клеток для репликации, умирает. В условиях измененной среды обитания вирусные частицы ищут наиболее благоприятную среду. Это способствует скачку видов, — сказал Ле Фош.

Напомним, Италия остается лидером в Европе по количеству зараженных коронавирусом. (sports.ru)

| 2020-03-20T15:05:32+00:00 20 марта 2020, 17:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss