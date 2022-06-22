Разработка человекоподобного робота компании Tesla идет согласно графику. Об этом со ссылкой на слова Илона Маска сообщило издание Electrek. Маск ожидает, что рабочий прототип андроида Tesla Optimus будет готов до конца сентября, что позволит ему представить новинку на мероприятии Tesla AI Day #2, которое запланировано на 30 сентября.

«Надеюсь, к тому времени у нас будет готов интересный прототип, который можно будет показать людям. У нас в Tesla очень талантливая команда, с которой я тесно сотрудничают, чтобы к концу сентября был готов прототип робота-гуманоида», – сказал он.

Вместе с тем бизнесмен намекнул на другие анонсы в рамках Tesla AI Day #2. По словам Маска, на мероприятии будет показано нечто, что заставит воспринимать Tesla как ведущую в мире компанию, занимающуюся искусственным интеллектом.

Electrek считает, что так глава Tesla подогревает интерес публики к анонсу, посвященному суперкомпьютеру Dojo, который занимается «обучением» нейросетей Tesla.

Изначально шоу Tesla AI Day #2 должно было пройти в апреле, год спустя после Tesla AI Day #1. Однако в назначенный месяц Маск объявил о переносе мероприятия на осень по причине неготовности прототипа Tesla Optimus.